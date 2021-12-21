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Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

21.12.2021 17:27
Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan helikopter destekli trafik denetiminde, 7 sürücüye bin 374 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan helikopter destekli trafik denetiminde, 7 sürücüye bin 374 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama yapanlar ile yakın takip ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler takibe alındı.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 7 araç sürücüsüne, bin 374 lira ceza yazıldı.

Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı
Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı
Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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