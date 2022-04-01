Muğla'da her gün 3 bin kişiye iftar verilecek - Son Dakika
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Muğla'da her gün 3 bin kişiye iftar verilecek

01.04.2022 12:13
Muğla'da her gün 3 bin kişiye iftar verilecek

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayırseverler, belediyenin aracılığıyla her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar verilecek.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayırseverler, belediyenin aracılığıyla her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar verilecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kurulamayan Ramazan sofrası bu yıl Perşembe Pazarı'nda kurulacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir ay olduğunu söyledi.

Belediye aşevinde hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim etmeye devam ettiklerini belirten Gümüş, "Ramazan paketlerimizi yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu yıl Ramazan soframızı belediye olarak yenilediğimiz Perşembe Pazar'ında kuracağız. Sadece haftanın bir günü Perşembeleri o da Pazar kurulduğu için iftar yemeğimizi Cumhuriyet Okulu bahçesinde vereceğiz. Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzak ve aşevimizde özenle hazırlanacak olan 4 çeşit yemeğimiz ile günde 3 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz." dedi.

Gümüş, İftar sofrasına gelemeyen ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların ise evlerine iftar yemeklerinin götürüleceğini kaydetti.

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Bahattin Gümüş, Ramazan, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da her gün 3 bin kişiye iftar verilecek - Son Dakika


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