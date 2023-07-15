Muğla'da Hidrojen Gazı Üreten İşletmede Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Hidrojen Gazı Üreten İşletmede Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

15.07.2023 12:47

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan bir hidrojen gazı üretim işletmesinde dolum sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Patlama sonucunda yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İlk incelemeler sonucunda patlamanın dolum sırasında meydana gelen gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üreten işletmede dolum sırasında yaşanan patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üreten işletmede patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Nur Hayat Karataş (25) ve Tuncay Ünal (53) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Karataş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda 3. derece yanık oluşan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: AA
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