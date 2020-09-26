Hint keneviri yetiştirmek için evinde düzenek kuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsa Mahallesi'nde yaşayan E.F.K'nin uyuşturucu elde etmek için evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Zanlının evine operasyon düzenleyen ekipler, bir odada Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek buldu.

Bir miktar esrar ve ve Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda, E.F.K. gözaltına alındı.