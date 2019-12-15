Muğla'da hırdavatçı dükkanının içinde büyüyen incir ağacı ilgi çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da hırdavatçı dükkanının içinde büyüyen incir ağacı ilgi çekiyor - Son Dakika

Muğla'da hırdavatçı dükkanının içinde büyüyen incir ağacı ilgi çekiyor

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir hırdavatçı dükkanının içinde bulunan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

Muğla'da hırdavatçı dükkanının içinde büyüyen incir ağacı ilgi çekiyor, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir hırdavatçı dükkanının içinde bulunan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

Yerkesik Mahallesi'nde, hırdavatçılık yapan Muhsin Aral'ın iki katlı iş yerinde, duvar dibinde 5 yıl önce büyümeye başlayan incir ağacı, zamanla dükkanın içine yayıldı.

Muhsin Aral, AA muhabirine, incir fidanının, dükkanın su giderinden çıktığını, inciri söküp atmaya kıyamadığı için bakmaya başladığını ifade ederek, "İncir kendi halinde büyüyor, dükkanda yeşillendi. 5 yıldır büyümeye devam ediyor, seneye de meyvesini yemeye başlarız." dedi.

Ağacın dükkana gelen müşteriler ve yoldan geçen insanların da ilgisini çektiğini anlatan Aral, batıl inanç sahibi insanların, ağacı kesmesini söylediğini belirterek, "Bazı insanlar 'inciri sök' diyor, yok ocağıma incir dikilirmiş. Ben bu sözleri ciddiye almıyorum. Ağaç kendi halinde büyüyor, hiçbir zararı yok." diye konuştu.

Yerkesik, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hande Erçel'in hayranları annesi Aylin Erçel adına Arakan'da su kuyusu açtırdı
Antalya'da "ay balığı" görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
03:59 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:54 Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
03:54 ÖSYM yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 12 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
03:53 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:49 Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 04:57:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da hırdavatçı dükkanının içinde büyüyen incir ağacı ilgi çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]