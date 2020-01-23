Muğla'da hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Müskebi Mahallesi'nde 6 iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, B.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde bulunan çalıntı eşyalar ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, içeride para ararken anahtarını bulduğu motosikleti binip götürmesi yer alıyor. Bir başka kayıtta ise iş yerinin cam kapısını tekmeleyerek ve taş atarak kıran şüphelinin içeriye girmeyi başaramadığı görülüyor.