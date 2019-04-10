Son Dakika Haberleri: Muğla'da Hırsızlık İddiası

Muğla'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, birden fazla ev ve iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, F.B, A.H. ve M.A'yı kiraladıkları otomobilde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:03 Kaynak: AA
Güncel
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