Muğla'da Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:03 Kaynak: AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, birden fazla ev ve iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, F.B, A.H. ve M.A'yı kiraladıkları otomobilde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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