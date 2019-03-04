Muğla'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
14 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Günlükbaşı Polis
Merkezi Amirliğinde görevli bekçiler, Foça
Mahallesi 736. Sokak'ta iki şüphelinin bir evden çıktığını fark etti. Polis ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler Murat İ. ile Can C. yakalandı.
Şüphelilerin gösterdikleri depoda, çalıntı olduğu belirlenen dinamo ve bazı eşyalara el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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