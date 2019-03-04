Son Dakika Haberleri: Muğla'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Muğla'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

14 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliğinde görevli bekçiler, Foça Mahallesi 736. Sokak'ta iki şüphelinin bir evden çıktığını fark etti. Polis ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler Murat İ. ile Can C. yakalandı.

Şüphelilerin gösterdikleri depoda, çalıntı olduğu belirlenen dinamo ve bazı eşyalara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Polis, Fethiye, Muğla, Güncel
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