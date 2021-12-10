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Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

10.12.2021 23:47
Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne motoru ve jeneratör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne motoru ve jeneratör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Gümüşlük Mahallesi'nde Bilal Karaman'a ait tekne motoru ile bir işletmeye ait jeneratörün çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, S.U, S.S. ve K.T'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve S.S. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Karaman, Jeneratör, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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