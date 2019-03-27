Son Dakika Haberleri: Muğla'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Muğla'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

39 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çıldır Mahallesi'nde daha önce hastane olarak kullanılan 4 katlı boş binadan klima, elektrik sistemleri, kablolar ve muslukların çalındığı ihbarı yapıldı.

Diğer malzemelerin de çalınması ihtimalini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binayı izlemeye aldı. Ekipler, 4 gün sonra binaya giren Şener S'yi (30) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şener S'nin, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:07 Kaynak: AA

Çıldır, Marmaris, Muğla, Güncel
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