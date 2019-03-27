Muğla'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
39 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çıldır
Mahallesi'nde daha önce hastane olarak kullanılan 4 katlı boş binadan klima, elektrik sistemleri, kablolar ve muslukların çalındığı ihbarı yapıldı.
Diğer malzemelerin de çalınması ihtimalini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, binayı izlemeye aldı. Ekipler, 4 gün sonra binaya giren Şener S'yi (30) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Şener S'nin, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:07 Kaynak: AA
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