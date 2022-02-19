Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen K.O'yu (41) otogarda yakaladı.

K.O'nun çantasında yapılan aramada hoparlör içine ve bardak kutularına gizlenmiş 230 gram metamfetamin ve 100 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.