Üye Girişi
Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

19.02.2022 21:00

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen K.O'yu (41) otogarda yakaladı.

K.O'nun çantasında yapılan aramada hoparlör içine ve bardak kutularına gizlenmiş 230 gram metamfetamin ve 100 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
500
Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucu taciri tutuklandı Uyuşturucu taciri tutuklandı MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI

Uyuşturucu, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 21:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement