Son Dakika Haberleri: Muğla'da Htş Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı

Muğla'da Htş Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Muğla'da Heyet-i Tahriri Şam (HTŞ) terör örgütü mensubu şüphelisi olarak bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'da Htş Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Muğla'da Heyet-i Tahriri Şam (HTŞ) terör örgütü mensubu şüphelisi olarak bir kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saat 06.00'da daha önce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Heyet-i Tahriri Şam terör örgütü üyesi şüphelisi olarak U.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konulurken, dijital materyallerin incelenmesine başlandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:45 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şam, Muğla, 3. Sayfa
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