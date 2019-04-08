Muğla'da Htş Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
Muğla'da Heyet-i Tahriri Şam (HTŞ) terör örgütü mensubu şüphelisi olarak bir kişi gözaltına alındı.
Muğla
'da Heyet-i Tahriri Şam
(HTŞ) terör örgütü mensubu şüphelisi olarak bir kişi gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü
Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saat 06.00'da daha önce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Heyet-i Tahriri Şam terör örgütü üyesi şüphelisi olarak U.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konulurken, dijital materyallerin incelenmesine başlandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:45 Kaynak: İHA
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