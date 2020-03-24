Muğla'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hurdaların arasından yükselen alevleri görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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