Muğla'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hurdaların arasından yükselen alevleri görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.