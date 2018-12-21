Muğla'da Huzur Toplantısı Yapıldı

Muğla
Valisi Esengül Civelek
, Muğla'nın huzurlu ve mutlu bir kent olduğunu söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısına katılan Civelek, burada yaptığı konuşmada, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklentilerinin yanında, doğrudan katılımın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.
Civelek, daha huzurlu bir yaşam alanı için halkla ortak çalışmalar yürütülüp, şikayet ve sorunların yerinde, birebir iletişim kurularak değerlendirilip, çözüm üretilebilmesi amacıyla il genelinde huzur toplantısı faaliyeti yürütüldüğünü kaydetti.
Muğla'nın güvenli, huzurlu ve mutlu bir kent olduğunu belirten Vali Civelek, "Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güvenliğin temini için emniyet teşkilatımız, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin geçmişten günümüze gelen engin tecrübesiyle ve yeni teknolojik gelişmelerden de istifade ederek, başarılı bir görev yapmaktadır. Gerçekleştirilen operasyonlar da başarıyla sonuçlanmaktadır. Muğlamızda halkımızla emniyet teşkilatımız arasında güzel bir işbirliği, iyi bir iletişim ve diyalog vardır." diye konuştu.
Can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güvenliğin en üst düzeyde temininde muhtarların da önemli görevler üstlendiğini anlatan Civelek, "Muhtarlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından ve halkımızdan aldığımız gücün, desteğin ve katkının çok büyük önemi vardır. Dolayısıyla ben destek ve katkılarınız için teşekkür ediyor, başarılı, verimli bir toplantı diliyorum." ifadesini kullandı.
Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.
Toplantıya, Menteşe
Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Menteşe mahalle muhtarları katıldı.