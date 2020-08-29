Muğla'da "Huzur" uygulaması - Son Dakika

Muğla'da "Huzur" uygulaması

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 polisle eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 polisle eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ile Datça Emniyet Müdürlüğünce 100 polisin katılımıyla Kumluk, Liman ve Taşlık sahilinde eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, 678 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede 27 işletme ve 67 araç narkotik köpeklerle arandı.

İki saat süren uygulamada, aranan 2 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 25 litre sahte alkol, kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sahillerdeki işletmelerde yapılan denetlemelerde tatilciler maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 7 kişi ve 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Muğla'da Huzur uygulaması

Narkotik, Datça, Huzur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 00:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Huzur' uygulaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti         
17:36
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı         
15:37
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var 3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var         
13:57
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileye çarptı Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileye çarptı         
11:27
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı         
11:25
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan         
11:24
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti         
11:15
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı         
10:59
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor         
10:54
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz         
10:23
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak         
09:40
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Emekli polis zehirlenen kediler için komşularından şikayetçi oldu Emekli polis zehirlenen kediler için komşularından şikayetçi oldu         
09:11
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım         
08:43
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Trump'tan rakibi Biden'e ağır eleştiri: Sosyalizmin truva atı Trump'tan rakibi Biden'e ağır eleştiri: Sosyalizmin truva atı         
07:27
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var         
01:59
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 06:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da "Huzur" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei