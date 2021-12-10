Muğla'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Muğla'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, bin 526 motosiklet kontrol edilirken 14 motosiklet trafikten men edildi, 23 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 11 kişiye sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 60 bin 184 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamada 3 bin 925 şahıs sorgulanırken, aranan 9 şahıs yakalandı.

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