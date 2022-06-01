Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama

01.06.2022 17:13
Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın Muğla genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın Muğla genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Muğla genelinde gerçekleştirilen genel uygulamada hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kasten yangın çıkarma gibi 23 ayrı suçtan toplam 52 şahıs ve bir araç yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edilirken, 40 şahıs işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yakalanan araç ise yed-i emine teslim edildi. - MUĞLA

Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama
Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama
Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama - Son Dakika
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