Muğla'da huzur ve güven uygulamasında aranan 39 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevreleri ile servis araçlarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Çeşitli birimlerden 369 personel ve 113 tim unsurunun katıldığı uygulamada, 6 bin 203 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 45 araca cezai işlem uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 45 sürücüye 26 bin 581 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 39 şüpheli yakalandı.