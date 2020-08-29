Muğla'da huzur ve güven uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
Çeşitli birimlerden 481 personel ve 134 tim unsurunun katıldığı uygulamada, 5 bin 38 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Uygulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:51 - Kaynak: AA
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