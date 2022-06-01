Muğla'da "huzur ve güven" uygulamasında yakalanan 12 kişi tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamasında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan çok sayıda personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Denetimlerde, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak. tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak, hırsızlık, basit yaralama, dolandırıcılık, işyeri dokunulmazlığını ihlal, hakaret, iftira, kasten yangın çıkarma, özel hayatın gizliliğini ihlal, imar kirliliğine neden olma, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerini satın alma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, alkol ve uyuşturucu madde altında araç kullanma" suçlarından aranan 52 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 40'ı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 kişi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.