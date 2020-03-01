Muğla'da İdlib şehitleri için kortej - Son Dakika
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Muğla'da İdlib şehitleri için kortej

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırının ardından şehit düşen Mehmetçikler için Muğla'da yüzlerce aracın katıldığı 'Şehitleri Anma' korteji düzenlendi.

Muğla'da İdlib şehitleri için kortej, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırının ardından şehit düşen Mehmetçikler için Muğla'da yüzlerce aracın katıldığı 'Şehitleri Anma' korteji düzenlendi.


Garaj 48 Grubu tarafından organize edilen kortej içinde araçlar ve motosikletli gruplar da yer aldı. Şehir turu yapan araçlar ve motosikletli gençler, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.


İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşan Şükrü Kılıç, İdlib'de şehit düşen Mehmetçik için bir araya geldiklerini belirterek, "Acımız sonsuz ve bu acı hiç ama hiç sönmeyecek. Çünkü bu vatan için, bayrak için, Müslüman kardeşlerimiz için arkasında gözü yaşlı anaları, eşleri, çocukları ve yaşanmamış hayalleri uğruna hayatlarını gözünü bile kırpmadan feda eden şehitlerimiz için toplandık. Bugün herkes bilmeli ki, vatan için verdiğimiz ne ilk şehit olacak, ne de son şehit. Çünkü bu aziz millet var oldukça bayrağımız inmeyecek ve vatan bölünmeyecek. Bizler kanımızın son damlasına kadar canımızı vermeye hazırız. Bizler Türk'üz. Ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu şehadet şerbetini içmiş şehitlerimize" dedi.


Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganlarının ardından sessizce dağıldı. - MUĞLA

Suriye, İdlib, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:16 Kaynak: İHA
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