İhaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İhaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

12.10.2020 19:47

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "İhaleye fesat karıştırmak", "Nitelikli dolandırıcılık" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kooperatif başkanı R.G, orman işletme şefi M.A. ile orman muhafaza memuru B.A. tutuklandı.

Çekici şoförleri H.D, E.Ç. ile nakliye sorumlusu Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yakalanan 10 kişi ise ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Olay

Polis ekipleri 9 Ekim'de, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünden ihale alan bir şirketin, ihale bölgesi dışında da işlem yaparak devleti zarara uğrattığı, bazı orman çalışanlarının da rüşvet aldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmıştı.

İhaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
İhaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
İhaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
İhaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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