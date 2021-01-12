Muğla'da "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bunun üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Orman Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinin yaptığı incelemede, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi.

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