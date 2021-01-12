Muğla'da "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinin yaptığı incelemede, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi.
Bunun üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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