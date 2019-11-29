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Muğla'da ihracat arttı, ithalat azaldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Muğla'da ihracat arttı, ithalat azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Muğla'da ihracat yüzde 12.8 arttı, ithalat ise yüzde 35.7 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12.8 artarak 46 milyon 257 bin dolar, ithalat ise yüzde 35,7 azalarak 16 milyon 85 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 27'nci il olurken ithalatta ise 32'nci sırada yer aldı.


Muğla'dan 2019 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 5 milyon 929 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 5 milyon 392 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 4 milyon 873 bin dolar ile ABD izledi.


Muğla'ya 2019 yılı Ekim ayında en fazla ithalat Moritanya'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyon 440 bin dolar olarak gerçekleşti. Moritanya'yı sırasıyla 3 milyon 250 bin dolar ile Şili ve 2 milyon 906 bin dolar ile Norveç izledi.


TÜİK tarafından verilen bilgiye göre Ekim ayında Muğla'da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 'Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar' (29 milyon 180 bin dolar) oldu. Bu fasılı sırasıyla Taş. alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya' (5 milyon 653 bin dolar) ve tuz ve kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento' (3 milyon 510 bin dolar) fasılları izledi.


Muğla'da ithalatı en yüksek fasıl ise "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" (6 milyon 82 bin dolar) oldu. Bu fasılı; 'Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik kah yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar" (5 milyon 943 bin dolar) ve 'Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar" (882 bin dolar) fasılları izledi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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