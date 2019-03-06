Son Dakika Haberleri: Muğla'da İhracat Teşvikleri Anlatıldı

Muğla'da İhracat Teşvikleri Anlatıldı

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı heyeti, Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla'da İhracat Teşvikleri Anlatıldı, System.String[]
Ticaret Bakanlığı heyeti, Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sonrasında bir toplantı düzenleyen heyet, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakanlığı müteşekkil heyetler tarafından 4-5 Mart tarihlerinde Muğla ilinde faaliyet gösteren firmalara bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Muğla, Bodrum, Milas ve Menteşe ilçesinde belirlenen firmaların tesisleri ve yönetim merkezleri ziyaret edilerek, firma temsilcilerine Ticaret Bakanlığı görev ve hizmetleri ile teşvik desteklerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Firmaların sorunlarının ve taleplerinin yerinde dinlenmesi amaçlanan ziyaretin ikinci gününde ise Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde daha geniş katılıma yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hıfzı Oğuz Korkmaz tarafından ihracata yönelik devlet destekleri konusunda sunum gerçekleştirildi. Toplantıya, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan başta olmak üzere, firma ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MUTSO Başkanı Ercan, toplantının önemine dikkat çekerek, ihracat teşvikleri ve ithalat çalışmaları kapsamında, merak edilen konulara yanıt bulunabileceğine vurgu yaptı. Toplantı Daire Başkanları Bahadır Necat ve Yusuf Yıldız tarafından soru cevap oturumu şeklinde devam etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

İhracat, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı Dil Bilen Bekçiler İşbaşı Yaptı Süper Loto Talihlisi 26,1 Milyon Liralık İkramiyesini Aldı

ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık 10 Yıldır Fransa'da Yaşayan Cem Uzan, Türkiye'ye Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 04:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da İhracat Teşvikleri Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]