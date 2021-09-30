Muğla'da iki evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Muğla'da iki evde çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki evde çıkan yangın hasara yol açtı. Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde Halil İbrahim Ülker'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Bekçiler Mahallesi Karaçayır mevkisinde Gülnur Duran'a ait evde çıkan yangını da itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın, iki evde hasara yol açtı.

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