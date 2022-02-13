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Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

13.02.2022 20:56
Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki evde çıkan yangında hasar oluştu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki evde çıkan yangında hasar oluştu.

Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yatak odasında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibince söndürüldü.

Arsa Mahallesi İnönü Caddesi'nde de iki katlı prefabrik evin ikinci katında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangınlar, evlerde hasara neden oldu.

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Seydikemer, İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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