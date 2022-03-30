Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar - Son Dakika
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Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

30.03.2022 12:17
Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki evden para, telefon ve tablet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki evden para, telefon ve tablet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerin, hırsızlıktan 17 suç kaydı bulunan H.K. ve M.A. olduğu belirlendi. Ölüdeniz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, H.K. çıkardığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince ele geçirilen evlerden çalındığı belirlenen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar
Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar
Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar - Son Dakika


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