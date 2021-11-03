Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 11 kişi yakalandı.
Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ayağından tabancayla vurularak yaralanan M.Ş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.
Kavgada kullanılan tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika