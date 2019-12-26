Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor - Son Dakika

Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki boyacı Mehmet Ali Koran'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki boyacı Mehmet Ali Koran'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İçmeler mevkisindeki bir tersanede boyacı olarak çalışan Koran'dan iki gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri de çalışmalara hem karadan hem de drone ile havadan destek veriyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, Koran'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İçmeler, Bodrum, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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