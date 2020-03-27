Muğla'da iki iş yerinden para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Muğla'da iki iş yerinden para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
7 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, 18 Mart'ta iki iş yerinden para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.Ç. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan A.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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