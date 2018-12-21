Muğla'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
11 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Torba Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını fark etmeyen ev sahibi, komşularının uyarısıyla evden çıktı. İtfaiye
ekipleri, iki katlı evin üst katını tamamen saran alevlere müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:18 Kaynak: AA
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