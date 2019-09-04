"Muğla'da iki kuşak okulda" projesinin açılışı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik hazırlanan "İlk Öğretmenim Ailem" sloganıyla "Muğla'da İki Kuşak Okulda" projesi başlatıldı.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Özel Türk Koleji Marmaris Kampüsü işbirliğiyle 2019-2020 eğitim öğretim sezonu için planlanan proje, Marmaris Armutalan Kültür Merkezinde düzenlenen törenle başladı.

Velilerin ilgi gösterdiği açılış programı, 13 ilçenin halk eğitim merkezlerindeki toplantı salonlarında kurulan sinevizyonlardan, milli eğitim müdürlerinin koordinesinde bir araya gelen okul müdürleri, öğretmenler ve veliler tarafından da canlı yayınla takip edildi.

Proje ile çocukların okul çağına kadar gelişiminde aileye destek olunmasının yanında güçlü aile yapısına da katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimciler olarak çocuklara, velilere karşı büyük sorumlulukları olduğunu belirterek, "Hedeflerimizden birisi de mutlu öğretmen, mutlu öğrenci, mutlu veliler." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise güçlü toplumların aile yapısının da sağlam olduğuna işaret etti. Töre, "Çocuk altı yaşına kadar, aileden aldığı eğitimin kalitesine ve şekline uygun olarak bu yöndeki gelişimini yüzde seksene yakın tamamlanmış olur. Projeyi, 'Eğitim ailede başlar' ilkesinden hareketle hazırladık." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında, Uzman Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar da konferans verdi.