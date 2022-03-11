Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı - Son Dakika
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Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı

11.03.2022 15:18

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 30 dakika arayla 2 mahalleye toplam 40 sokak köpeği bırakıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 30 dakika arayla 2 mahalleye toplam 40 sokak köpeği bırakıldı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü kent merkezinde, köpeklerin kaderine terk edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan, köpekleri bırakan kişinin tespiti durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Menteşe ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Akçaova Mahallesi'ne kapalı kasa kamyonetle gelen kişiler 23 köpek bıraktı. Yaklaşık yarım saat sonra da Muslihittin Mahallesi'ne 17 sokak köpeği bırakıldı. Muslihittin Mahallesi Gül Sokak'taki ev sahibini ziyarete giden ses sanatçısı Turan Eşit (60), balkondan kar yağışını seyrederken, köpeklerin kamyonetle bırakıldığını fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eşit, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'ni arayıp haber verdi. İhbar üzerine, belediye ekipleri, söz konusu kamyonetin plakasının tespit edilip bulunması için çalışma başlattı.

Turan Eşit, kar yağışını izlerken sürü halindeki köpekleri koştururken gördüğünü belirterek, "17 köpek saydım. Hayvanların soğuk havada dışarıya bırakılması yazıktır. Hayvanseverliğiyle tanınan Muğla'mızda böyle bir olayın yaşanması üzüntü verici. Can dostlarımız aç, susuz, ne yapacak? Arkalarından koştum ama yetişemedim. Belediyeyi arayarak durumu anlattım ve şikayetçi oldum" dedi.'VİCDANLARI SIZLATAN OLAY'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vicdanları sızlatan olayla ilgili kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Kişilerin tespit edilmesi durumunda savcılığa şikayette bulunulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu tür durumlarda sokak hayvanlarımız için barınağımız gece, gündüz açıktır" denildi.


Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
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Belediye Başkanlığı, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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