Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
40 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:42 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaşar Karaalioğlu (24) idaresindeki 06 GB 6417 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi
Yüksekokul mevkisinde, Tolga Ünal'ın (17) kullandığı 48 AAB 046 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Fadime Koyu yaralandı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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