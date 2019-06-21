Son Dakika Haberleri: Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

40 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaşar Karaalioğlu (24) idaresindeki 06 GB 6417 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Yüksekokul mevkisinde, Tolga Ünal'ın (17) kullandığı 48 AAB 046 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Fadime Koyu yaralandı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:42 Kaynak: AA
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