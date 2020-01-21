Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şevki Atilla'nın kullandığı 48 EG 739 plakalı otomobil, Akyol Mahallesi Kademe mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 KDV 48 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Atilla ve yönetimindeki otomobilde bulunan Emre Dinçer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şevki Atilla, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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