Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yol, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı.

Araçlarda sıkışan Kahraman ile diğer otomobilin sürücüsü Kolukırık, yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobilde bulunan 19 yaşındaki Dilara Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla 'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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