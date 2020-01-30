Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Seydikemer Uğurlu Mahallesi Kaş kavşağı mevkisinde Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücülerden Ali Arslan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Mehmet Erdem ile otomobillerde bulunan 3 kişi, Seydikemer ve Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem
4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:21:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]