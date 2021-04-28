Ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada otomobillerde bulunan Birsen Kazancı, Fatma İnce, Burcu Küçük , Atiye Durmaz ve Ali Engin yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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