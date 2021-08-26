İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

İtfaiye tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Dalaman Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile A.D.A yaralandı.

Dalaman Havalimanı yolu Sarıgerme kavşağında, B.A. yönetimindeki 07 ANU 328 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki 34 BEF 951 plakalı otomobil çarpıştı.

Muğla 'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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