Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dalaman Havalimanı yolu Sarıgerme kavşağında, B.A. yönetimindeki 07 ANU 328 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki 34 BEF 951 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile A.D.A yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Dalaman Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika