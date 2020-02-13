Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kemal Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adil Ö. yönetimindeki 48 RG 282 plakalı otomobil, aynı yönde giden Oğuz C. yönetimindeki 09 VH 500 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarındaki portakal bahçesine savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Adil Ö., Oğuz C., Bayram O. ve Durmuş A.'ya çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:33 Kaynak: DHA
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