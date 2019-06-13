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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

8 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim Demir (63) yönetimindeki 07 BGR 70 plakalı otomobil, Seki Mahallesi Fethiye-Seki kara yolunda karşı yönden gelen Ramazan Akagündüz (49) idaresindeki 48 KV 392 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile Göver Demir (72), Hacer Akagündüz (40), Recep Özde (46) ve Saime Pehlivan (58) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:41 Kaynak: AA
Fethiye, Seydikemer, Muğla, Güncel
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