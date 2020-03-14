Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Cengiz Keş'in kullandığı 48 RZ 209 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Zorlarmakası mevkisinde, Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Keş'in kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Keş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.