Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Cengiz Keş'in kullandığı 48 RZ 209 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Zorlarmakası mevkisinde, Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Keş'in kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Keş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

D-400 Karayolu, Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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