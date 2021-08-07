İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Aykut Özuğurlu idaresindeki 34 RE 4782 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan Süleyman Çakır yönetimindeki 34 LNA 34 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ayla ve Kutay Özuğurlu, Efkan Acar ve İlknur Seven Bayındır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi

Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı

Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi

Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti

40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı

Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi