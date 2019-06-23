Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
36 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:44 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Fatih
Örs idaresindeki 35 AEC 598 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik
Kavşağı'nda, Emre Zorlu
yönetimindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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