Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesinde iki villadan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Evlerdeki kasalardan birinden döviz, ziynet eşyaları ve pahalı marka saatlerin çalındığı, diğerini ise şüphelilerin yanlarında götürdüğü tespit edildi.

Çok sayıda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Aydın ve Marmaris'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.F. (30), İ.K. (25), E.A. (26) ve C.A'nın (26) suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya bozdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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