Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı - Son Dakika
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Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

01.05.2022 14:49
Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık iki yıldır salgın nedeniyle kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık iki yıldır salgın nedeniyle kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Mavi turun, yat ve gulet turizminin önemli noktalarından biri olan Bozburun Mahallesi'ndeki hudut kapısının eksiklikleri giderilip personel görevlendirmesi de yapıldı. Hudut kapısı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Yaklaşık iki yıl önce salgın nedeniyle deniz trafiğinin azalması üzerine Bozburun Deniz Hudut Kapısı geçişlere kapatılmıştı.

Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı
Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı
Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

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Bozburun Mahallesi, Bozburun, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı - Son Dakika
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