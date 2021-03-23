Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
İbrahim Karademir (76), Karaçulha Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında bulunan evinin balkonundan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Karademir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Karademir'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da ikinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika