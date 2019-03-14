Son Dakika Haberleri: Muğla'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Muğla'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

Muğla'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.


Vali Özer Türk Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Civelek'in yanı sıra, vali yardımcıları, 13 ilçe kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve daire müdürleri katıldı.


Vali Civelek, vatandaş memnuniyeti yaratan vatandaş odaklı çalışmalar ve kurumlar arasında sağlanan işbirliğiyle koordinasyon için kurum müdürlerine teşekkür etti.


Toplantıda, kamu hizmetleri ve yatırımları konusunda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sunum yapıldı. Sunumun ardından kaymakamlar tarafından 2019'da ilçelerde devam etmekte olan ve gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.


Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Jandarma, Esengül Civelek, Muğla, Güncel
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