Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı - Son Dakika
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Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

04.10.2022 22:28
Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı personelince, öğrencilerde sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı personelince, öğrencilerde sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Ula İlçesi Turgut İlköğretim okulunda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi "Bir gün değil, her gün" mottosuyla program yaptı.

Etkinlikte öğrencilere doğa ve hayvanların korunmasıyla ilgili bilgi verildi.

Okul bahçesinde Jandarma arama kurtarma köpeği "Safar" öğrencilere gösteri sundu.

Arama kurtarma köpeğinin gösterisini ilgiyle izleyen öğrenciler program sonunda fotoğraf çektirirken çeşitli hediyeler verildi.

Akyaka ve Gökova mahallelerinde ise mahalle muhtarı ve gönüllü vatandaşların katılımı ile sokak hayvanları ve Azmak nehrinde bulunan ördeklerin besleme noktalarına mama ve yem bırakıldı.

Program kapsamında bölgede bulunan yerli ve yabancı turistlere broşürler dağıtılarak "Haydi" uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı - Son Dakika
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